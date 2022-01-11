За сутки в Башкирии произошло 18 пожаров

Согласно оперативной информации ведомства, пожары произошли в следующих населенных пунктах: в селе Насибаш Салаватского района, в селе Кандры Туймазинского района, в поселке Приютово Белебеевского района, в деревне Улянды Абзелиловского района, в деревне Елановка Дюртюлинского района, в селе Верхние Татышлы Татышлинского района, в селе Ургаза Баймакского района, в деревне Старая Уралка в городе Кумертау, в деревне Санжаровка Чишминского района, в селе Толбазы Аургазинского района, в деревне Узыбаш Благоварского района.