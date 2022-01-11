В Уфе из-за пьяного водителя в аварию попали 7 машин

Накануне, 10 января, пьяный уфимец стал причиной сразу нескольких ДТП. После аварий он скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, виновником аварий оказался 44-летний местный житель на ВАЗ-2114. Его задержали, когда он допустил столкновение с попутными «Рено Аркана» и «Сузуки». От удара машины отбросило на встречные «Лада Ларгус» и «Лада Иксрей». К счастью, в аварии никто не пострадал, а машины получили механические повреждения.

Оказалось, что в этот же день в одном из дворов этот же пьяный водитель протаранил «Фольксваген Поло» и «Хёндай Солярис», которые были припаркованы у дома. С места произошедшего мужчина просто скрылся.

В декабре прошлого года водитель уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Теперь за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время мужчина задержан, а его автомобиль помещен на штрафстоянку. По фактам ДТП начато разбирательство. пресс-служба ГИБДД РБ