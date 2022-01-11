Власти Уфы утвердили план по снижению бедности

Власти Уфы разработали и утвердили план по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующее постановление успешно подписал мэр города Сергей Греков.

Фото №1 - Власти Уфы утвердили план по снижению бедности

Известно, что среднемесячную заработную плану сотрудников муниципальных предприятий планируется увеличить до 69,7 тысячи рублей. Такой суммы власти планируют достичь к 2030 году. В этом году средний показатель должен составить 55,1 тысяч рублей. Также власти города намерены создать около 10 тысяч новых рабочих мест.

Помимо этого администрация Уфы разработала мероприятия, направленные на снижение бедности в городе. Среди них: увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения, поддержка предпринимателей, легализация «теневых» доходов и другое.

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