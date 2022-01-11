Власти Уфы утвердили план по снижению бедности

Власти Уфы разработали и утвердили план по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Соответствующее постановление успешно подписал мэр города Сергей Греков.

Известно, что среднемесячную заработную плану сотрудников муниципальных предприятий планируется увеличить до 69,7 тысячи рублей. Такой суммы власти планируют достичь к 2030 году. В этом году средний показатель должен составить 55,1 тысяч рублей. Также власти города намерены создать около 10 тысяч новых рабочих мест.