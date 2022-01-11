Радий Хабиров исполнил новогоднее желание 11-летней школьницы из Башкирии

В Уфе осуществилась мечта юной наездницы. 11-летняя Элина Юмагулова из села Исянгулово участвовала в акции «Ёлка желаний». На зелёную красавицу она повесила письмо, в котором рассказала, как хочет попасть на мастер-класс в ипподроме. Заветную мечту девочки осуществил Радий Хабиров.
Девочка, которая уже каталась на лошадях в поле, на ипподром попала впервые. Такое желание 11-летняя Элина Юмагулова из села Исянгулово отправила на «Ёлку желаний». Она очень хотела побывать на мастер-классе верховой езды. Опыт – любительский.
Лошади, о которых рассказывает Элина, содержатся в табуне. Понятно, что дрессировкой отдельно никто не занимается.
На ипподром Элина взяла с собой младших сестру и брата. А вот теорию девочка может рассказать и сама.
«Крылатые» – клички башкирским лошадям дают не просто так. Есть соответствующие признаки, по которым определяют породу.
Новые знания и впечатления 11-летняя Элина увезёт домой в Зианчуринский район. Маленькая девочка – пример для подражания. Малышка, которая до года не слышала, пережила операцию и процесс реабилитации. Сейчас мечтает о собственном конном клубе, в котором будут заниматься когда-то такие же дети, как она.