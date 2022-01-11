Радий Хабиров исполнил новогоднее желание 11-летней школьницы из Башкирии

В Уфе осуществилась мечта юной наездницы. 11-летняя Элина Юмагулова из села Исянгулово участвовала в акции «Ёлка желаний». На зелёную красавицу она повесила письмо, в котором рассказала, как хочет попасть на мастер-класс в ипподроме. Заветную мечту девочки осуществил Радий Хабиров.

Девочка, которая уже каталась на лошадях в поле, на ипподром попала впервые. Такое желание 11-летняя Элина Юмагулова из села Исянгулово отправила на «Ёлку желаний». Она очень хотела побывать на мастер-классе верховой езды. Опыт – любительский.

Никогда не ездила на лошади в манеже. Лошади живут у бабушки – конь Пират и кобыла Марта. Элина Юмагулова

Лошади, о которых рассказывает Элина, содержатся в табуне. Понятно, что дрессировкой отдельно никто не занимается.

Мне кажется, что занятия с лошадьми прививают ответственность. Ездили шагом, она управляла сама. Анастасия Залесская, тренер-инструктор

На ипподром Элина взяла с собой младших сестру и брата. А вот теорию девочка может рассказать и сама.

Она читает литературу про лошадей, знает все породы. Люзия Юмагулова, мама Элины

«Крылатые» – клички башкирским лошадям дают не просто так. Есть соответствующие признаки, по которым определяют породу.