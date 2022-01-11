Житель Башкирии на свои деньги построил игровую площадку для детей

Житель села Верхние Киги построил игровую площадку для детей. Вильдар Кадыров принял участие в проекте «Атайсал». Он закупил необходимые материалы и с помощью соседей построил городок. На все ушло чуть больше 120 тысяч рублей. Главным объектом на площадке стала горка. Теперь туда приходят дети со всего микрорайона.
Постройка городка шла два месяца. Жители следят за его состоянием. В скором времени на площадке появится также деревянная полицейская машина. В будущем жители хотят установить там освещение. Жители Кигинского района подключились к проекту «Атайсал» очень активно.