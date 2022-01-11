Житель Башкирии на свои деньги построил игровую площадку для детей

Житель села Верхние Киги построил игровую площадку для детей. Вильдар Кадыров принял участие в проекте «Атайсал». Он закупил необходимые материалы и с помощью соседей построил городок. На все ушло чуть больше 120 тысяч рублей. Главным объектом на площадке стала горка. Теперь туда приходят дети со всего микрорайона.