Уфа заняла 43-ю строчку в рейтинге городов России по качеству жизни

Уфе удалось занять 43-ю строчку в рейтинге 75 городов России по качеству жизни. В список вошли города с населением свыше 250 тысяч человек.

Фото №1 - Уфа заняла 43-ю строчку в рейтинге городов России по качеству жизни

Результатами любопытного исследования поделился Финансовый университет при правительстве России. При создании рейтинга учитывались 12 критериев, среди которых уровень дохода населения, функционирование дорожного хозяйства, работа ЖКХ и качество образования.

Первую строчку в рейтинге по качеству жизни заняла Москва. Второе место занял Санкт-Петербург, а третье – Грозный. К слову, Казань в этом списке заняла 22 место.

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