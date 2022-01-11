Уфа заняла 43-ю строчку в рейтинге городов России по качеству жизни

Уфе удалось занять 43-ю строчку в рейтинге 75 городов России по качеству жизни. В список вошли города с населением свыше 250 тысяч человек.

Результатами любопытного исследования поделился Финансовый университет при правительстве России. При создании рейтинга учитывались 12 критериев, среди которых уровень дохода населения, функционирование дорожного хозяйства, работа ЖКХ и качество образования.