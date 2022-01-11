В Уфе COVID-19 был выявлен у трёх пассажиров, которые могут быть заражены «омикроном»

В Уфе стали известны результаты тестирования на коронавирус пассажиров, которые вернулись из неблагополучных по «омикрону» стран.
Все пассажиры проходят тестирование на коронавирус сразу в аэропорту Уфы. По последним данным, COVID-19 подтвердился у трёх прибывших туристов. Результаты их анализов были направлены в НИИ «Вектор» для исследования на принадлежность к штамму.
В настоящее время ожидаются результаты обследования, а пока все туристы с положительным ПЦР-тестом и контактные лица находятся на самоизоляции. За их самочувствием следят медицинские работники.