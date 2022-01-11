В Уфе аварийный дом расселят после вмешательства суда

Прокуратура Ленинского района Уфы добилась расселения аварийного дома. Мэрия города откладывала расселение, чем подвергала жильцов опасности.
Речь идёт о многоквартирном доме №1А по улице Лесозаводской. Эксперты установили, что физический износ дом составил 75%. Однако мэрия города установила сроки расселения до конца 2026 года. При этом состояние дома представляет реальную опасность жизни и здоровью жильцов.
Суд удовлетворил требование прокуратуры. Теперь жильцов дома должны расселить не позднее 31 декабря 2022 года. Пока решение суда в законную силу не вступило.