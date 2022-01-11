В Башкирии продолжают искать опасного преступника

Следственный комитет Башкирии продолжает расследование серьёзного преступления и ищет подозреваемого.
По предварительной информации, ночью 2 марта 2021 года в собственном доме в селе Кандры был найден мёртвым 54-летний местный житель. Подозреваемый в убийстве – 35-летний Михаил Журавлев. До сих пор его местоположение не установлено.
Михаил Журавлев был объявлен в федеральный розыск.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые, губы тонкие. Особые приметы: множественный закрытый перелом пястных костей кисти левой руки. Ранее неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности.
Фото: МВД по РБ.