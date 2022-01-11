Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законопроектов в весеннюю сессию

Мне кажется, существующие органы доказали свою эффективность вполне являются достаточными и создание какого-то дополнительного органа. Даже если он появится, мне неудобно будет смотреть в глаза людям, которые скажут: «В конце концов сделайте упор на качество, а не количество.

Николай Хорошилов, председатель комитета по жилищной политике Госсобрания Республики Башкортостан