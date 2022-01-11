Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законопроектов в весеннюю сессию

 Об этом сообщил спикер парламента Константин Толкачев. По его словам, основные инициативы: об отмене Конституционных судов и создании Конституционного совета республики, новые нормы регулирования инвестиционной деятельности, внесение изменений в закон о публичной власти, меры поддержки здравоохранения на период борьбы с коронавирусом и другое. Также депутаты ожидают оглашения Послания Главы республики.

Мы ждем Послания Главы Республики Башкортостан, в соответствии с которым будет дополнена повестка работы парламента и все основные блоки этого послания, требующие законодательного сопровождения, они обязательно найдут отражение в наших повестках на ближайших заседаниях Государственного Собрания.

Константин Толкачев, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан

Также в Госсобрании прокомментировали ситуацию с отоплением. Тарифы выросли на 3%, а объемы потребления в сравнении с тем же периодом прошлого года снизились примерно на 20%. Партия КПРФ предложила провести парламентское расследование, но идея не нашла поддержки. 

Мне кажется, существующие органы доказали свою эффективность вполне являются достаточными и создание какого-то дополнительного органа. Даже если он появится, мне неудобно будет смотреть в глаза людям, которые скажут: «В конце концов сделайте упор на качество, а не количество.

Николай Хорошилов, председатель комитета по жилищной политике Госсобрания Республики Башкортостан
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