Депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят более 50 законопроектов в весеннюю сессию

Об этом сообщил спикер парламента Константин Толкачев. По его словам, основные инициативы: об отмене Конституционных судов и создании Конституционного совета республики, новые нормы регулирования инвестиционной деятельности, внесение изменений в закон о публичной власти, меры поддержки здравоохранения на период борьбы с коронавирусом и другое. Также депутаты ожидают оглашения Послания Главы республики.
Также в Госсобрании прокомментировали ситуацию с отоплением. Тарифы выросли на 3%, а объемы потребления в сравнении с тем же периодом прошлого года снизились примерно на 20%. Партия КПРФ предложила провести парламентское расследование, но идея не нашла поддержки.