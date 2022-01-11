В Иглинском районе открыли новый хоккейный сезон дворовых команд

В Иглинском районе прошел первый турнир под названием «Убойная шайба». В соревнованиях приняли участие три команды. Две – из Иглино и Тавтиманово, третья – любительская хоккейная лига из Уфы «Тигр».

Очень тяжело. Видимо, из-за новогодних праздников. У нас начался сезон. Первая игра. На данный момент мы проигрываем, но это не решает игру, мы постараемся победить. Всех с Новым годом. Всех благ. Всем здоровья!

Равиль Гильманов, хоккеист /с. Тавтиманово/


Первыми на лёд вышли две команды Иглинского района – команда «33 Легион» из Иглино и команда «Йылан» из Тавтиманово. С первых минут инициативу в игре взяла команда Иглино. Несмотря на сопротивление тавтимановцев, первый период закончился со счетом 5:0 в пользу иглинской команды. Однако первое место по итогам турнира первое место заняла команда «Тигры» из Уфы, второе – «33 Легион» из Иглино, третье – «Йылан» из Тавтиманово.

Это уже четвертая игра Хоккейной лиги 2021-2022. Первого января проходил «Забег обещаний», также проходила башкирская скандинавская ходьба. Также планируются соревнования по волейболу и дзюдо. 

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