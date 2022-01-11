В Иглинском районе открыли новый хоккейный сезон дворовых команд

В Иглинском районе прошел первый турнир под названием «Убойная шайба». В соревнованиях приняли участие три команды. Две – из Иглино и Тавтиманово, третья – любительская хоккейная лига из Уфы «Тигр».
Первыми на лёд вышли две команды Иглинского района – команда «33 Легион» из Иглино и команда «Йылан» из Тавтиманово. С первых минут инициативу в игре взяла команда Иглино. Несмотря на сопротивление тавтимановцев, первый период закончился со счетом 5:0 в пользу иглинской команды. Однако первое место по итогам турнира первое место заняла команда «Тигры» из Уфы, второе – «33 Легион» из Иглино, третье – «Йылан» из Тавтиманово.