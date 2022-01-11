Жители Башкирии своими силами облагородили уникальный родник

В деревне Маматаево Татышлинского района облагородили родник. Источник имеет более чем 100-летнюю историю, а вода в нем отличается особым вкусом. Часть средств на восстановление местной достопримечательности было выделено по линии проекта «Реальные дела».
Именно из-за этих свойств родник популярен не только среди местных, приезжают к источнику из других регионов. Сельчане, не изменяя традициям, таскают воду ведрами с коромыслом. Год назад Хакима Садртдинова с супругом вернулись в родную деревню из Свердловской области. Они и стали инициаторами обновления территории вокруг родника.
На выделенные по линии проекта «Реальные дела» 50 тысяч рублей закупили стройматериалы. Спонсорскую помощь оказали и жители деревни. Администрация сельсовета помогла с техникой.
К роднику сделали безопасный спуск, оборудовали площадку, подняли трубу по которой течет источник на поверхность, соорудили самовар из нержавеющей стали. Впервые здесь появился мост на другой берег.
Деревня образована в 1760 году. Как считают жители, именно родник стал местом притяжения людей. Он не замерзает зимой и не высыхает летом. Научно доказанных фактов полезности воды нет, но местные верят в целебные свойства источника.