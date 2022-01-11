Жители Башкирии своими силами облагородили уникальный родник

В деревне Маматаево Татышлинского района облагородили родник. Источник имеет более чем 100-летнюю историю, а вода в нем отличается особым вкусом. Часть средств на восстановление местной достопримечательности было выделено по линии проекта «Реальные дела».

Именно из-за этих свойств родник популярен не только среди местных, приезжают к источнику из других регионов. Сельчане, не изменяя традициям, таскают воду ведрами с коромыслом. Год назад Хакима Садртдинова с супругом вернулись в родную деревню из Свердловской области. Они и стали инициаторами обновления территории вокруг родника.

В первом классе училась, ходила с коромыслом на родник. Вся деревня так ходила с коромыслом.

Хакима Садртдинова, жительница д. Маматаево

На выделенные по линии проекта «Реальные дела» 50 тысяч рублей закупили стройматериалы. Спонсорскую помощь оказали и жители деревни. Администрация сельсовета помогла с техникой.

Профиль закупили на каркас родника. Профильные трубы заказали, нам сделали. Трубы подняли, опоры сделали. Если хотим что- то сделать, надо вместе взяться и тогда получится.

Флюр Зиннатуллин, глава Буль-Кайпановского сельсовета

К роднику сделали безопасный спуск, оборудовали площадку, подняли трубу по которой течет источник на поверхность, соорудили самовар из нержавеющей стали. Впервые здесь появился мост на другой берег.

Фото №1 - Жители Башкирии своими силами облагородили уникальный родник
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Всегда за ягодами ходили, моста никогда не было. Была доска, по доске только ходили. Я подумал сделать достопримечательность для деревни.

Тимергали Садртдинов, житель д. Маматаево

Деревня образована в 1760 году. Как считают жители, именно родник стал местом притяжения людей. Он не замерзает зимой и не высыхает летом. Научно доказанных фактов полезности воды нет, но местные верят в целебные свойства источника.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии