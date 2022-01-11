Жители Башкирии своими силами облагородили уникальный родник

В деревне Маматаево Татышлинского района облагородили родник. Источник имеет более чем 100-летнюю историю, а вода в нем отличается особым вкусом. Часть средств на восстановление местной достопримечательности было выделено по линии проекта «Реальные дела».

Именно из-за этих свойств родник популярен не только среди местных, приезжают к источнику из других регионов. Сельчане, не изменяя традициям, таскают воду ведрами с коромыслом. Год назад Хакима Садртдинова с супругом вернулись в родную деревню из Свердловской области. Они и стали инициаторами обновления территории вокруг родника.

В первом классе училась, ходила с коромыслом на родник. Вся деревня так ходила с коромыслом. Хакима Садртдинова, жительница д. Маматаево

На выделенные по линии проекта «Реальные дела» 50 тысяч рублей закупили стройматериалы. Спонсорскую помощь оказали и жители деревни. Администрация сельсовета помогла с техникой.

Профиль закупили на каркас родника. Профильные трубы заказали, нам сделали. Трубы подняли, опоры сделали. Если хотим что- то сделать, надо вместе взяться и тогда получится. Флюр Зиннатуллин, глава Буль-Кайпановского сельсовета

К роднику сделали безопасный спуск, оборудовали площадку, подняли трубу по которой течет источник на поверхность, соорудили самовар из нержавеющей стали. Впервые здесь появился мост на другой берег.

Всегда за ягодами ходили, моста никогда не было. Была доска, по доске только ходили. Я подумал сделать достопримечательность для деревни. Тимергали Садртдинов, житель д. Маматаево