В Уфе бетонщик упал с 19 этажа

В Уфе произошёл несчастный случай, который привёл к смерти рабочего. Гострудинспекция республики начала расследование произошедшего.

10 января 37-летний сотрудник строительной компании выполнял работы по очистке фанеры опалубки от бетона и гвоздей на перекрытии 19-го этажа строящегося дома. В один момент мужчина сорвался и упал с высоты 50 метров.

Рабочий получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.