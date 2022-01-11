В Уфе волонтеры проекта «Наша забота» доставили продуктовый набор инвалиду

Инвалиду в Уфе доставили продуктовый набор. 48-летний Динар Бикметов после аварии не может разговаривать и ходить. О нетрудоспособном мужчине заботятся его пожилые родители. По словам матери Динара, все деньги уходят на лекарства.

Помог с доставкой продуктов семье Бикметовых автоволонтер Евгений Коровин. Он работает на уфимском хлебозаводе и в свободное время помогает нуждающимся. Добровольцем центра «Наша забота» Евгений стал в декабре.

На дороге даже останавливаюсь, помогаю при ДТП, вытаскиваю из машины. Не могу проехать мимо, приятно видеть их улыбки, слова благодарности. Евгений Коровин, автоволонтёр

Волонтёрский центр «Наша забота» работает с марта прошлого года. Активисты с начала пандемии доставляют пожилым продукты и лекарства на дом, помогают добраться до пунктов вакцинации. Чтобы оставить заявку для оказания какого-либо вида помощи, нужно позвонить в колл-центр по номеру: 8-(800)-201-89-03.