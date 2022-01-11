В Башкирии 8-летний ребёнок серьёзно пострадал на горнолыжной трассе

7 января в Башкирии произошёл несчастный случай, в котором пострадал 8-летний ребёнок. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.

Фото №1 - В Башкирии 8-летний ребёнок серьёзно пострадал на горнолыжной трассе

В злополучный день ребёнок проводил время на курорте в Абзаково. Во время подъёма в гору мальчик столкнулся со встречным бугелем. Ребёнок упал и был экстренно госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего: были опрошены очевидцы, руководство и сотрудники комплекса, было осмотрено место произошедшего и документация по эксплуатации и обслуживанию.

Планируется проведение судебной экспертизы с целью проверки исправности канатной дороги и ее соответствия предъявляемым законом требованиям и нормам безопасности. В ходе расследования действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасности при оказании данного вида услуг, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Фото: СК РФ по РБ. 

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