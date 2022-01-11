В Башкирии 8-летний ребёнок серьёзно пострадал на горнолыжной трассе

7 января в Башкирии произошёл несчастный случай, в котором пострадал 8-летний ребёнок. Подробности произошедшего сообщила пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.
В злополучный день ребёнок проводил время на курорте в Абзаково. Во время подъёма в гору мальчик столкнулся со встречным бугелем. Ребёнок упал и был экстренно госпитализирован.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование произошедшего: были опрошены очевидцы, руководство и сотрудники комплекса, было осмотрено место произошедшего и документация по эксплуатации и обслуживанию.
Фото: СК РФ по РБ.