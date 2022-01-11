Google раскритиковала компанию Apple

Компания Google раскритиковала Apple за дискриминацию пользователей со смартфонами на базе Android. Причиной стало давление, которые получают подростки США из-за мессенджера IMessage.
В Google рассказали, что мессенджер от Apple стал показателем статусности среди подростков. Из-за этого на пользователей телефонов на Android оказывают давление их ровесники. Разделение происходит за счет цвета сообщений в приложении. При отправке СМС с IOS на IOS они окрашиваются в синий цвет, а с Android на IOS в зеленый.
Компания Apple планирует сделать IMessage доступным пользователям со смартфонами на базе Android. Недавно похожая ситуация произошла с приложением FaceTime.