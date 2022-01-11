Проходной балл для поступления в вузы России снизился

В 2022 году снизился проходной балл для поступления в вузы на бюджетной основе. Сообщается, что такое в России произошло впервые за 10 лет.

Причиной стал отчет, который подготовило Министерство образования и науки. В нем говорится о качестве приема абитуриентов в вузы за 2021 год. В сводке учли 838 универов, не считая творческих и военных, потому что ЕГЭ при поступлении в эти заведения не играет основную роль.