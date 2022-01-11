В Instagram появилась важная функция

В социальной сети Instagram разработали новую функцию. Теперь пользователи смогут изменять сетку своего профиля, не удаляя старые публикации. О нововведении сообщил один из разработчиков фотосервиса.

Функция пока доступна только некоторым пользователям, но в скором времени ее подключат всем профилям. В новом обновлении можно будет перемещать свои посты местами и закреплять некоторые фото в своем профиле. Еще разработчики добавили возможность оценивания постов стикерами, такая функция уже доступна для историй.