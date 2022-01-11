Радий Хабиров дал старт новому производству в ТОСЭР «Благовещенск»

Инвестпроект впервые был презентован на «Инвестчасе» у главы республики в 2019 году. Общий объем вложений за эти 2 года превысил 1 млрд рублей. На предприятии будут работать 112 человек. 80 процентов из них – это жители Благовещенского района.

Решили начать новый год с добрыми надеждами, с определенной уверенностью, что мы будем создавать реальные блага, реальные предприятия, где работают люди, где платятся хорошие зарплаты – вот наши задачи.

«По числу привлеченных в ТОСЭР инвесторов мы вторые по стране», – отметил Радий Хабиров. Резиденты вложили в создание и развитие предприятий на территории Башкортостана 5,5 млрд рублей, организовали 3 600 рабочих мест. Там же, на базе нового завода, прошел выездной «Промчас». В связи с увеличением загруженности ТОСЭР возникла необходимость модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также энергетических мощностей. Глава республики поручил профильным ведомствам ускорить решение этих вопросов. Кроме того, Радий Хабиров поставил задачу активизировать борьбу с нелегальными скупщиками черного и цветного металла, которые нередко составляют конкуренцию предприятиям с лицензией.