Радий Хабиров дал старт новому производству в ТОСЭР «Благовещенск»

Компания «Квадро» ежегодно будет выпускать 25 тысяч тонн прошивных матов – это базальтовый огнезащитный материал. Основные потребители продукции – российские и зарубежные предприятия топливно-энергетического и нефтехимического комплекса, система ЖКХ, строительные компании.

Инвестпроект впервые был презентован на «Инвестчасе» у главы республики в 2019 году.  Общий объем вложений за эти 2 года превысил 1 млрд рублей. На предприятии будут работать 112 человек. 80 процентов из них – это жители Благовещенского района.

Решили начать новый год с добрыми надеждами, с определенной уверенностью, что мы будем создавать реальные блага, реальные предприятия, где работают люди, где платятся хорошие зарплаты – вот наши задачи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров дал старт новому производству в ТОСЭР «Благовещенск»

«По числу привлеченных в ТОСЭР инвесторов мы вторые по стране», – отметил Радий Хабиров.  Резиденты  вложили в создание и развитие предприятий на территории Башкортостана 5,5 млрд рублей, организовали 3 600 рабочих мест. Там же, на базе нового завода, прошел выездной «Промчас». В связи с увеличением загруженности ТОСЭР возникла необходимость модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры, а также энергетических мощностей. Глава республики поручил профильным ведомствам ускорить решение этих вопросов. Кроме того, Радий Хабиров поставил задачу активизировать борьбу с нелегальными скупщиками черного и цветного металла, которые нередко составляют конкуренцию предприятиям с лицензией.

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