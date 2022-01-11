Модернизация соцобъектов и развитие промышленности: Радий Хабиров посетил Нуримановский район

Глава республики посетил Нуриманский район. Радий Хабиров дал поручения в части ремонта и реконструкции некоторых социальных объектов. В их числе, например, школа села Байгильдино и амбулатория в Красном Ключе. Перемены грядут и на ряде предприятий муниципалитета.

Ровно 40 лет руководил Байгильдинским лицеем ветеран Великой Отечественной, защитник Брестской крепости Ришат Исмагилов. Теперь уже треть века директор учреждения – его сын. Впрочем, феномен учебного заведения не в этом. Вопреки всеобщей тенденции, число обучающихся здесь не сокращается, а наоборот. Учиться едут дети из десятка деревень, в том числе соседнего Иглинского района. У школы хорошая методическая база, неплохое оснащение. Но вот само здание требует расширения. В том числе и столовая, не соответствующая современным нормам СанПиНа. Решить проблему помог бы пристрой к основному корпусу. Радий Хабиров пообещал построить новую столовую. А вот вопрос с интернатом изучат более детально.

Школа центральная, здесь собирают детей с 11 деревень. Вопрос строительства интерната обсудим с министром, я поручу изучить этот вопрос. Но столовую нужно делать точно, без столовой дети не могут. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Модернизации требует здание и врачебной амбулатории в селе Красный Ключ. Здесь принимают до 50 пациентов в смену, есть паллиативное отделение и круглосуточный стационар. Радий Хабиров поручил уже летом начать в больнице капремонт.

Подготовленная смета предполагает полный капремонт здания с заменой всех коммуникаций и благоустройством территории. Сумма – 45 млн рублей. Салават Гайсин, главный врач Нуримановской центральной районной больницы

Перспективы модернизации рассмотрели и на предприятиях пищевой промышленности. Так, самый крупный в регионе производитель минеральной воды – компания «Красный Ключ» – намерена частично перейти на использование электроэнергии от солнечных батарей. Кроме того, будут заменены действующие установки, что позволит увеличить объемы производства.

Мы участвуем в инвестпрограмме правительства республики. Сумма инвестиций – порядка 100 млн. Надеемся получить субсидии на покупку оборудования. Ян Терновский, генеральный директор предприятия

Третий год в районе работает завод по производству пива и газированных напитков. Сейчас предприятие строит дополнительный цех по выпуску кваса, а также общежитие для сотрудников.

Наращиваем производство. Нуримановский район славится своей качественной водой, поэтому построили здесь площадку. Сергей Сердюк, технолог пивоваренного предприятия

В прошлом году предприятие успешно реализовало инвестпрект по строительству кафе. Радий Хабиров предложил компании принять участие в республиканской программе по развитию придорожного сервиса. Нуримановский район – одна из точек притяжения туристов. Создание дополнительной инфраструктуры сделает его более привлекательным.