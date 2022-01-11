В Башкирии возобновились массовые проверки соблюдения антиковидных правил

4 административных протокола за нарушение масочного режима на водителей автобусов за два рабочих дня. В Башкортостане возобновились массовые проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Вновь усилить контроль в торговых центрах, фитнес-клубах, культурных учреждениях и не только накануне попросил глава республики. На просьбу «встряхнуться» профильные ведомства отреагировали оперативно.

Магазин по продаже табачных изделий в одном из торговых центров Уфы. Этот молодой человек обслужил покупателя, который был без маски. Факт продажи запечатлела камера сотрудников регионального Министерства торговли и услуг. Поэтому индивидуальному предпринимателю грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Продавцы должны сами находиться на рабочем месте в средствах индивидуальной защиты, это в первую очередь. Естественно, они должны обслуживать также посетителей, которые находятся в средствах индивидуальной защиты. Александр Лантух, главный специалист-эксперт Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан

Массовые проверки после затяжных праздников возобновляются. Сотрудники Минторговли республики смотрят прежде всего, как ведется контроль входа в торговых центрах. Требуют ли на местах QR-коды, проводят ли термометрию и соблюдают ли посетители масочный режим.

В день проходит примерно 500 человек, нагрузка большая. Но без документов, без QR-кода, без сертификата никого не пускаем. Салават Муратов, начальник смены службы охраны торгового центра

Не выявили сегодня нарушений проверяющие и в заведениях общепита. Санитарно-эпидемиологические правила соблюдаются, журналы термометрии сотрудников и дезинфекции помещений имеются.

А это уже попытка попасть в один из торгово-сервисных комплексов Уфы без сопровождения проверяющих и больших камер. Несмотря на долгие уговоры, охранник стоял на своем. Без сертификата нас так и не пустили. Однако остаются еще в столице республики торговые комплексы, где о режиме повышенной готовности словно не слышали.

О том, что необходимо «встряхнуться» после затяжных праздников, накануне во время оперативного совещания в правительстве региона сказал глава республики. Радий Хабиров попросил профильные ведомства возобновить массовые проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил. К примеру, представители Министерства спорта сегодня выехали на свои объекты. Первым после каникул стал центр спортивной подготовки имени Римы Батталовой.

Показываем для всей республики, что в этих непростых требованиях мы можем заниматься спортом, эти требования можно сегодня соблюдать, и соблюдение этих требований нам позволяет сегодня проводить соревнования. Но и самое главное – участвовать нашим спортсменам в соревнованиях российского и международного уровня. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан