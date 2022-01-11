Ремонт школы и новая мечеть: как в Бижбулякском районе реализуется проект «Атайсал»

Школьная крыша от земляка и мечеть от сельчан. В Бижбулякском районе реализуется республиканская программа «Атайсал». Уроженец деревни Усак-Кичу пожертвовал порядка 1,5 млн рублей на ремонт кровли образовательного учреждения, в котором сам когда-то учился.
Село живёт, пока в нём есть школа. В Усак-Кичу образовательное учреждение удалось сохранить. Оно основано в 1920 году, новое здание построили в 1978-м. И с тех пор капитального ремонта здесь ни разу не проводилось. Больше всего обветшала крыша, протекает. Но, как это обычно бывает, денег на ремонт найти не удалось. Помощь пришла от бывшего выпускника. В рамках республиканского проекта «Атайсал» Фаниль Хуснутдинов – ныне заместитель генерального директора крупной компании – выделил полтора миллиона рублей на обновление кровли.
На этом помощь мецената не закончилась. Фаниль Хуснутдинов не первый год поддерживает отличников учёбы, победителей районных и республиканских олимпиад, талантливых спортсменов. Для этого он организовал собственный грант, который назвал именем свой мамы Минсылу Хуснутдиновой.
С миру по нитке на новую мечеть решили собрать жители деревни Елбулактамак. В проекте «Атайсал» они принимают коллективное участие. Строительство началось в прошлом году и уже почти завешено. Остались внутренние работы, необходимо поставить минарет. Словно добрый знак, над мечетью уже светит полумесяц, пусть и на небосклоне. Вклад в общее дело вносят и крупные меценаты.
Пообщавшись с местными жителями, можно подумать, что они решили принять участие во всех возможных проектах, которые позволяют благоустроить родное село. Параллельно с «Атайсал» подали заявку и в программу поддержки местных инициатив. Хотят заменить окна в местном клубе, построенном 44 года назад. На очереди – строительство новой детской игровой площадки и тротуара для пешеходов. Проектно-сметная документация готова, согласие на софинансирование от жителей получено. Осталось лишь победить в конкурсе и реализовать свои мечты.