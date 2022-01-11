Ремонт школы и новая мечеть: как в Бижбулякском районе реализуется проект «Атайсал»

Школьная крыша от земляка и мечеть от сельчан. В Бижбулякском районе реализуется республиканская программа «Атайсал». Уроженец деревни Усак-Кичу пожертвовал порядка 1,5 млн рублей на ремонт кровли образовательного учреждения, в котором сам когда-то учился.

Село живёт, пока в нём есть школа. В Усак-Кичу образовательное учреждение удалось сохранить. Оно основано в 1920 году, новое здание построили в 1978-м. И с тех пор капитального ремонта здесь ни разу не проводилось. Больше всего обветшала крыша, протекает. Но, как это обычно бывает, денег на ремонт найти не удалось. Помощь пришла от бывшего выпускника. В рамках республиканского проекта «Атайсал» Фаниль Хуснутдинов – ныне заместитель генерального директора крупной компании – выделил полтора миллиона рублей на обновление кровли.

Он хочет поставить для ремонта крыши строительные материалы по этому проекту. Просим руководство района и республики оказать нам помощь для того, чтобы профинансировать строительно-монтажные работы. Для завершения этой работы. Но и, конечно, со временем включить в план капитальный ремонт этой школы. Дарвин Юмагулов, глава Калининского сельского совета

На этом помощь мецената не закончилась. Фаниль Хуснутдинов не первый год поддерживает отличников учёбы, победителей районных и республиканских олимпиад, талантливых спортсменов. Для этого он организовал собственный грант, который назвал именем свой мамы Минсылу Хуснутдиновой.

Один грант – 5000 рублей. И, конечно, это стимул для детей. Они стремятся участвовать в различных конкурсах, чтобы получить этот грант. За три года 30 детей получили этот грант. Ануза Лутфуллина, директор школы с. Усак-Кичу

С миру по нитке на новую мечеть решили собрать жители деревни Елбулактамак. В проекте «Атайсал» они принимают коллективное участие. Строительство началось в прошлом году и уже почти завешено. Остались внутренние работы, необходимо поставить минарет. Словно добрый знак, над мечетью уже светит полумесяц, пусть и на небосклоне. Вклад в общее дело вносят и крупные меценаты.

В основном строительство ведется за счет пожертвования населения и частных инвесторов. В этой работе нам в основном помогает Киямов Рамиль Расимович. Внук муллы, который долгие года в нашей деревне работал муллой. Расиль Нигметзянов, глава Елбулактамакского сельского совета