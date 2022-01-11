Журналист телеканала БСТ стала реставратором антикварной мебели

Из журналистов – в реставраторы мебели. Снимать слой лака со старого дерева или снимать тех, кто этим занимается? Винтажная тема съёмок для бывшего корреспондента телеканала БСТ стала новым призванием. Теперь Юлия Нигматуллина – сама герой сюжета. Но кое-что общее с журналистикой осталось.

Она влюбилась прямо на съёмках. Правда, не в человека, а в дело. Одна из тем специального репортажа затянула настолько, что пришлось увольняться. Браться за старое Юлия Нигматуллина пока планирует, только если это касается реставрации антиквариата. 

Когда я приехала снимать материал про реставраторов, я поняла, что мне это нравится. Все эти стружечки, опилочки, запах дерева, особенно старинного дерева. Когда я попала к нему в мастерскую, я поняла, что вернусь, может быть, на какой-нибудь мастер-класс. И не думала, что затянет настолько. Я просидела целый день, счищая это покрытие, и он пролетел просто как полчаса.

Юлия Нигматуллина 
Фото №1 - Журналист телеканала БСТ стала реставратором антикварной мебели

Она работала корреспондентом, сменила несколько телеканалов. Её орудием было слово. Но говорит, всегда мечтала работать не только головой, а больше руками.

Работать руками я всегда хотела, много что я делала параллельно с основной работой. Со школы любила рукоделие.

Юлия Нигматуллина 

Впрочем, можно сказать, Юлия так и осталась журналистом. Просто теперь у неё совсем иные герои сюжетов. И не без души.

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Реставрировала буфет. Когда счищала покрытие, почувствовала запах, причём этот запах был не сразу, он появился именно когда я начала счищать покрытие – запах мыла, советского мыла. Достаю ящик, и там где-то сзади в щели обнаружилась бумажечка-талончик «Мыло туалетное, 1991 год». Мои догадки оказались верны – в этом буфете хранили мыло.

Юлия Нигматуллина

Так что, как любит говорить начинающая реставратор, истории теперь ей рассказывают сами предметы.

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