Журналист телеканала БСТ стала реставратором антикварной мебели

Из журналистов – в реставраторы мебели. Снимать слой лака со старого дерева или снимать тех, кто этим занимается? Винтажная тема съёмок для бывшего корреспондента телеканала БСТ стала новым призванием. Теперь Юлия Нигматуллина – сама герой сюжета. Но кое-что общее с журналистикой осталось.
Она влюбилась прямо на съёмках. Правда, не в человека, а в дело. Одна из тем специального репортажа затянула настолько, что пришлось увольняться. Браться за старое Юлия Нигматуллина пока планирует, только если это касается реставрации антиквариата.
Она работала корреспондентом, сменила несколько телеканалов. Её орудием было слово. Но говорит, всегда мечтала работать не только головой, а больше руками.
Впрочем, можно сказать, Юлия так и осталась журналистом. Просто теперь у неё совсем иные герои сюжетов. И не без души.
Так что, как любит говорить начинающая реставратор, истории теперь ей рассказывают сами предметы.