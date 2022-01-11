Журналист телеканала БСТ стала реставратором антикварной мебели

Когда я приехала снимать материал про реставраторов, я поняла, что мне это нравится. Все эти стружечки, опилочки, запах дерева, особенно старинного дерева. Когда я попала к нему в мастерскую, я поняла, что вернусь, может быть, на какой-нибудь мастер-класс. И не думала, что затянет настолько. Я просидела целый день, счищая это покрытие, и он пролетел просто как полчаса.

Юлия Нигматуллина