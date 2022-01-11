«Позовите Галю!»: как в Уфе работает проект защиты девушек от домогательств

Если вас преследуют, зовите Галю. В Уфе работает проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе. Кодовая фраза в местах с розовым стикером гарантирует девушке помощь от сотрудников заведения. Кто такая Галя и где уфимки могут спрятаться от нежелательного внимания? Как работает проект против харассмента?
Под шуточным названием скрывается серьезный социальный проект, который помогает защитить прекрасную половину от нежелательного внимания. Теперь, почувствовав угрозу, любая девушка может обратиться за помощью в место, отмеченное специальными знаками – изображением ярко-розового зонта с молнией. Ведь почти у каждой в жизни случались ситуации, когда она нуждалась в подобной поддержке. Вот только не все могут подойти к прохожим и попросить о помощи. Признаются: стесняются.
Главная цель проекта – создать базу мест, куда можно обратиться в сложной ситуации и сделать города безопаснее. Чтобы сообщить об угрозе или домогательствах, необязательно быть клиентом одного из этих заведений. Достаточно просто зайти с улицы и попросить сотрудников «позвать Галю». Работники тут же вызовут наряд полиции или помогут даме заказать такси и уйти через безопасный выход.
Проект «Позовите Галю!» в Уфе действует чуть больше года. И с каждым днём количество подобных островков безопасности увеличивается. Сделать городскую среду комфортной может каждый. Чтобы стать партнером проекта, достаточно лишь заполнить небольшую заявку на официальном сайте galyahelps.ru. Узнать адреса всех мест, где в опасной ситуации девушкам готовы протянуть руку помощи, можно на сайте проекта. Ведь порой возможность позвать «Галю» может обезопасить, а в каком-то случае даже спасти чью-то жизнь.