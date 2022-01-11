«Позовите Галю!»: как в Уфе работает проект защиты девушек от домогательств

Если вас преследуют, зовите Галю. В Уфе работает проект защиты женщин от нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе. Кодовая фраза в местах с розовым стикером гарантирует девушке помощь от сотрудников заведения. Кто такая Галя и где уфимки могут спрятаться от нежелательного внимания? Как работает проект против харассмента?

Под шуточным названием скрывается серьезный социальный проект, который помогает защитить прекрасную половину от нежелательного внимания. Теперь, почувствовав угрозу, любая девушка может обратиться за помощью в место, отмеченное специальными знаками – изображением ярко-розового зонта с молнией. Ведь почти у каждой в жизни случались ситуации, когда она нуждалась в подобной поддержке. Вот только не все могут подойти к прохожим и попросить о помощи. Признаются: стесняются.

Главная цель проекта – создать базу мест, куда можно обратиться в сложной ситуации и сделать города безопаснее. Чтобы сообщить об угрозе или домогательствах, необязательно быть клиентом одного из этих заведений. Достаточно просто зайти с улицы и попросить сотрудников «позвать Галю». Работники тут же вызовут наряд полиции или помогут даме заказать такси и уйти через безопасный выход.

Частенько с этим сталкиваешься в увеселительных заведениях. Иногда мужчины слишком активно проявляют внимание к девушкам, и это не всегда приятно. Мы обязаны сделать так, чтобы девушкам было спокойно и они чувствовали себя в безопасности. Антон Тишков, менеджер гастробара Casablanca