В Уфе пройдет этап кубка России по биатлону

В столице республики пройдет этап кубка России по биатлону среди взрослых спортсменов. Это стало возможным после того, как в 2021 году обновили уфимский спорткомплекс. Соревнования стартуют 13 января спринтерской гонкой. Затем состоится гонка преследования и масс-старт. Организаторы кубка страны и техническая делегация из Москвы уже оценили готовность трасс и стрельбища.