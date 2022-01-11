В Уфе пройдет этап кубка России по биатлону

В столице республики пройдет этап кубка России по биатлону среди взрослых спортсменов. Это стало возможным после того, как в 2021 году обновили уфимский спорткомплекс. Соревнования стартуют 13 января спринтерской гонкой. Затем состоится гонка преследования и масс-старт. Организаторы кубка страны и техническая делегация из  Москвы уже оценили готовность трасс и стрельбища.

Сегодня день заезда, приезжают команды и проходят мандатную комиссию. Объект к соревнованиям готов. Трассы подготовлены очень хорошо, в других местах такого не бывает. Стрельбище как будто только что построили.

Роман Анюхин, технический делегат соревнований
Фото №1 - В Уфе пройдет этап кубка России по биатлону

Сегодня тренировку провели сборные Башкортостана, Красноярского края, Тюмени, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области. Также крупные российские старты по биатлону состоятся в Уфе в феврале и в марте. Это будут спартакиада учащихся и чемпионат страны. 

Здесь участвуют ведущие спортсмены. Простой пример: Гараничев приехал. И если он здесь хорошо выступит, то его заберут на кубок Европы. Всего выступят 60 мужчин и 50 женщин.

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