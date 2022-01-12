Житель Уфы изнасиловал до смерти свою подругу баллончиком с лаком

Житель Уфы извращенным способом изнасиловал свою подругу до смерти, однако остался безнаказанным, так как истек срок давности преступления.
Вся эта дикая история произошла еще в далеком 2004 году. Дважды судимый и недавно освободившийся парень на улице познакомился с женщиной, а та пригласила его к себе домой в гости. Парочка выпила, после чего предалась любовным утехам. Вот только хозяйка квартиры стараниями любовника осталась недовольна и посмеялась над ним. Оскорбившись, парень схватил баллончик с лаком для волос и засунул его в задний проход своей возлюбленной, а потом оделся и ушел к себе домой, оставив несчастную истекать кровью. От разрыва сигмовидной кишки и перитонита женщина скончалась.
Расследование жуткого преступления длилось 17 лет. Перед судом мужчина предстал только в ноябре прошлого года. Он уверял, что его нужно отпустить, так как с тех событий прошло слишком много времени.
Преступление осталось безнаказанным. Согласно положению 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если с момента преступления прошло 15 лет. В результате мужчина остался на свободе.