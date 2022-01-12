Эксперты России опасаются роста заболевших коронавирусом из-за штамма «омикрон»

Нашими учёными-эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации. Эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. Конечно, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. То, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии.

Анна Попова, главный санитарный врач РФ