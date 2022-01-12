Эксперты России опасаются роста заболевших коронавирусом из-за штамма «омикрон»

Главный санитарный врач России выразила обеспокоенность штаммом «омикрон». Анна Попова отмечает, что широкое распространение нового штамма может спровоцировать рост зараженных коронавирусом.
Эксперты пытаются спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации. При этом единственный способ не допустить распространение коронавируса – соблюдать все существующие санитарно-эпидемиологические меры.
Известно, что штамм «омикрон» распространяется быстрее, у него более короткий инкубационный период. Систему здравоохранения в России и в регионах предстоит укреплять и готовить к худшим вариантам.