Эксперты России опасаются роста заболевших коронавирусом из-за штамма «омикрон»

Главный санитарный врач России выразила обеспокоенность штаммом «омикрон». Анна Попова отмечает, что широкое распространение нового штамма может спровоцировать рост зараженных коронавирусом.

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Эксперты пытаются спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации. При этом единственный способ не допустить распространение коронавируса – соблюдать все существующие санитарно-эпидемиологические меры.

Нашими учёными-эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации. Эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. Конечно, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные. То, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации при неблагоприятном развитии.

Анна Попова, главный санитарный врач РФ 

Известно, что штамм «омикрон» распространяется быстрее, у него более короткий инкубационный период. Систему здравоохранения в России и в регионах предстоит укреплять и готовить к худшим вариантам.

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