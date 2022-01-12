В Башкирии в сгоревшем доме найден погибший мужчина: его супруга госпитализирована

Накануне, 11 января, в Ишимбайском районе произошёл крупный пожар. Об этом сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС.

В деревне Канакаево огнём охватило частную постройку. На место инцидента оперативно прибыли экстренные службы, но огонь распространился крайне быстро. Первым пожар заметил сосед. Он помог выбраться из постройки 63-летней женщине, которая является хозяйкой дома. Сосед нашёл её без сознания в проходе.

К сожалению, в огне погиб 65-летний супруг спасенной. Ему помочь не успели. После пострадавшая женщина самостоятельно обратилась к врачам с жалобами на общее недомогание. Медики диагностировали у сельчанки отравление продуктами горения – ей потребовалась госпитализация. Причины возгорания предстоит установить.