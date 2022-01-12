В Башкортостане усилят работу по пресечению нелегальных скупок металла

Радий Хабиров поручил Минпромэнерго региона совместно с правоохранительными органами активизировать работу по выявлению и пресечению деятельности нелегальных скупщиков чёрного и цветного металлов на территории Башкортостана. По данным, озвученным на выездном «Промчасе», в регионе действует порядка 500 подобных точек.

На совещании обсуждались вопросы обеспечения новых производств территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» достаточным объёмом энергоресурсов и сырьевой базой. В связи с этим один из резидентов ТОСЭР, нацеленный построить здесь завод по выпуску металлических изделий, обратился к главе региона с проблемой недобросовестной конкуренции со стороны владельцев пунктов приёма черного и цветного лома, не имеющих на то лицензию. По данным инвесторов, они локализуются в основном в промышленных городах. Только в Уфе их свыше 250.