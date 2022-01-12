В Стерлибашевском районе подвели итоги реализации программы поддержки местных инициатив

Сельсоветы Стерлибашевского района стали победителями в программе поддержки местных инициатив. В конкурсе в 2021 году они прошли отборочный этап. Однако местные жители в программе участвуют еще с 2016 года. За это время в районе построили парки, отремонтировали сельские дома культуры, обустроили детские площадки и заменили кровлю в детсадах и школах. Сейчас в сельсоветах идут собрания.