В Стерлибашевском районе подвели итоги реализации программы поддержки местных инициатив

Сельсоветы Стерлибашевского района стали победителями в программе поддержки местных инициатив. В конкурсе в 2021 году они прошли отборочный этап. Однако местные жители в программе участвуют еще с 2016 года. За это время в районе построили парки, отремонтировали сельские дома культуры, обустроили детские площадки и заменили кровлю в детсадах и школах. Сейчас в сельсоветах идут собрания.

Активисты обсуждают значимые проблемы своего населенного пункта. Одной из инициатив стало предложение отремонтировать памятники погибшим во время войны.

На сходах граждан начали поднимать больные наши вопросы. Необходимо срочно сделать ремонт на наших территориях. Население очень активно работает по данной программе.

Фанур Валишин, глава Бакеевского сельсовета
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