В Башкирии ищут мошенниц, которые украли у бабушки 1 млн рублей
В полицию
Нефтекамска обратилась 85-летняя местная жительница. Она заявила, что стала жертвой
мошенниц.
По словам
пострадавшей, 10 января к ней в квартиру попали две неизвестные под видом
социальных работниц. Женщины подкараулили пенсионерку ещё у дома, разговорили,
а после напросились в гости.
После ухода
незнакомок пенсионерка заметила пропажу 1 млн рублей. Это деньги, которые
женщина копила не один год. Мошенниц запечатлела камера у домофона. Теперь злоумышленниц
разыскивают правоохранители.
Если вы узнаете этих женщин, просьба сообщить в полицию: дежурная часть МВД по РБ: 8 347 279 39 02, телефон доверия МВД по РБ: 279 32 92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции. Убедительно просим предупредить пожилых родственников - никого не пускать за порог квартиры, при появлении подозрительных лиц необходимо привлечь внимание соседей, прохожих, позвонить близким, родственникам или в ближайшее отделение полиции. Распространите, пожалуйста, информацию. Если довести подобные факты до каждого гражданина, есть уверенность, что подобных злодеяний будет меньше.