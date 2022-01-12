В Башкирии ищут мошенниц, которые украли у бабушки 1 млн рублей

Если вы узнаете этих женщин, просьба сообщить в полицию: дежурная часть МВД по РБ: 8 347 279 39 02, телефон доверия МВД по РБ: 279 32 92, или 02 (102 с мобильного), либо в ближайшее отделение полиции. Убедительно просим предупредить пожилых родственников - никого не пускать за порог квартиры, при появлении подозрительных лиц необходимо привлечь внимание соседей, прохожих, позвонить близким, родственникам или в ближайшее отделение полиции. Распространите, пожалуйста, информацию. Если довести подобные факты до каждого гражданина, есть уверенность, что подобных злодеяний будет меньше.

пресс-служба МВД по РБ