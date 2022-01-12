В Татышлинском районе благодаря конкурсу «Трезвое село» появилась новая детская площадка

Детская площадка благодаря «Трезвому селу». Жители села Шульганово Татышлинского района, заняв третье место в республиканском конкурсе, выиграли более 2 миллионов рублей. На эти средства было решено построить детскую площадку с мягким покрытием.

В Шульганово более тысячи жителей, большое количество многодетных семей. Чтобы попасть в финал конкурса «Трезвое село», сельчане не только участвовали в культурных и спортивных мероприятиях, многие отказались от алкоголя

В районном этапе конкурса «Трезвое село» приняли участие 39 населенных пунктов из 70 существующих в Татышлинском районе. С каждым годом участников состязания, направленного на пропаганду трезвого образа жизни, становится больше. Принимать участие в «Трезвом селе» шульгановцы будут и дальше. В планах – отремонтировать сельский дом культуры. К слову, общий призовой фонд конкурса в этом году будет увеличен до 40 млн. рублей. Жители населенных пунктов используют средства для благоустройства.