Минздрав Башкирии опубликовал рейтинг городов и районов по темпам вакцинации

По состоянию на 10 января, больше всего привитых в Буздякском (127%), Альшеевском (121%), Чишминском (120%), Чекмагушевском (120%) и Стерлибашевском (115%) районах. В муниципалитетах план по вакцинации перевыполнен.

А вот худшие темпы вакцинации показали Бирский и Белорецкий районы (70-71%), города Октябрьский, Межгорье и Сибай (64-70%). При этом ограничения для непривитых остаются. На оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров потребовал усилить рейды по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических мер.