Власти Уфы решили сохранить четыре старинных дома в центре города

Одним из важных и значимых проектов к 450-летию Уфы является конструкция улицы Октябрьской революции. Все знают, что на этой улице много объектов культурного наследия. Все они будут сохранены и отреставрированы.

Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы