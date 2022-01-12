Власти Уфы решили сохранить четыре старинных дома в центре города

Мэрия Уфы решила сохранить четыре старинных дома в центре города. Реставрации подлежат «Особняк Аверьяновых», «Дом Чижевой», «Усадьба Шамовых с оградой и воротами» и один из домов Чувильдина и Ольшевской.
Сегодня завершат прием заявок аукционы по поиску подрядчика для разработки проектной документации по сохранению домов, признанных объектами культурного наследия. Стоимость эскизных проектов составляет 7 млн. руб. Работы профинансируют из городского бюджета. Исполнителю необходимо быть готовыми не только разработать научно-проектную документацию, но и получить положительные заключения государственной экспертизы.
Финальным условием станет необходимость согласовать проектную документацию в Башкультнаследии.