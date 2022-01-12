Глава Кугарчинского района уходит в отставку

Сегодня, 12 января, глава Кугарчинского района Гайса Янбаев подал в отставку. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.
Накануне Верховный суд Башкирии признал главу Кугарчинского района виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2014-2016 годах Гайса Янбаев в сговоре с главным бухгалтером сумел похитить 26 млн рублей при закупке имущества.
Советский районный суд приговорил главу района к пяти годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура ходатайствовала об ужесточении наказания, а защита просила отменить приговор. Однако Верховный суд оставил приговор без изменений.
Фото: соцсети.