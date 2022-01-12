Глава Кугарчинского района уходит в отставку

Сегодня я ухожу в отставку. С решением суда я категорически не согласен, поэтому обязательно буду его обжаловать и продолжу борьбу за правду и своё честное имя в дальнейших судебных инстанциях. Я глубоко признателен и благодарен Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову и всей его команде за поддержку и понимание! И, конечно же, благодарю вас – моих земляков, жителей Кугарчинского района за оказанное доверие. За период моей работы на посту главы района было сделано много хорошего. Я всегда работал честно и в интересах жителей района. Что-то, к сожалению, не успел сделать. Но, тем не менее, я уверен, что вся запланированная работа по дальнейшему развитию муниципалитета будет продолжена. В районной администрации работает сильная и слаженная команда профессионалов, которая и впредь будет заниматься воплощением всех намеченных планов и задач, поставленных руководством республики. Но самое главное – в нашем родном районе живут и работают очень трудолюбивые, добрые и ответственные люди – вы, дорогие кугарчинцы! Всем желаю добра, здоровья и благополучия!

Гайса Янбаев