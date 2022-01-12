Владимир Путин поручил индексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент России поручил подготовить план по индексации пенсий выше уровня инфляции. Владимир Путин дал такое поручение на совещании с правительством.
С 2019 власти России стараются индексировать пенсии выше уровня инфляции. В этот раз пенсии должны быть индексированы на 8,6%.
По его словам, предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются в правительстве, в администрации президента, и в Госдуме.
Скорее всего, индексация пенсий будет проведена задним числом, с 1 января 2022, заявила зампред комитета Совета Федерации Елена Бибикова. Закон об индексации пенсий будет принят, как ожидается, до конца января.