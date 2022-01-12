Стало известно о состоянии биатлониста Эдуарда Латыпова, заразившегося коронавирусом

Эдуард Латыпов до 19 января остается в Германии, а другой башкирский биатлонист Эдуард Имаев выступит на первенстве Европы. Напомним, тест на коронавирус у Латыпова показал положительный результат перед стартом V этапа Кубка мира в Оберхофе. В итоге он пропустил гонки и был изолирован от команды. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и ждет окончания карантина.
Тем временем на соревнованиях в Германии успешно выступил другой уфимский биатлонист Антон Бабиков. В спринте на Кубке мира он стал 6-м. А в паре с Кристиной Резцовой выиграл в сингл-миксте. Пока оба башкирских спортсмена в числе претендентов на участие в зимней олимпиаде.
Эдуард Имаев из Уфы в эти дни находится на сборах в Поклюке. Ему предстоит проявить себя на первенстве Европы по биатлону. Это стало возможным благодаря его успешному выступлению на отборочных соревнованиях в Чайковском. Напомним, уже завтра на уфимском спорткомплексе «Биатлон» стартует Кубок России среди взрослых. На спринтерскую гонку выйдут более 100 участников.