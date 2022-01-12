Стало известно о состоянии биатлониста Эдуарда Латыпова, заразившегося коронавирусом

Эдуард Латыпов до 19 января остается в Германии, а другой башкирский биатлонист Эдуард Имаев выступит на первенстве Европы. Напомним, тест на коронавирус у Латыпова показал положительный результат перед стартом V этапа Кубка мира в Оберхофе. В итоге он пропустил гонки и был изолирован от команды. Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо и ждет окончания карантина.

Тем временем на соревнованиях в Германии успешно выступил другой уфимский биатлонист Антон Бабиков. В спринте на Кубке мира он стал 6-м. А в паре с Кристиной Резцовой выиграл в сингл-миксте. Пока оба башкирских спортсмена в числе претендентов на участие в зимней олимпиаде.

Он закрытый в комнате сидит. Бабиков переговорил с Лессером. Лессер привез ему велосипед. Теперь он крутит его, команды все поддерживают. Плюс сейчас разрешили тренироваться по два часа в день. Он остается в Оберхофе до 19 числа, и если все нормально, то переезжает в Антхольц и стартует там масс-старт и эстафету. Виктор Никитин, старший тренер сборной Республики Башкортостан по биатлону