Несколько хоккеисток «Агидели» готовятся к выступлению на Зимней Олимпиаде в Пекине

Сразу несколько хоккеисток «Агидели» готовятся к выступлению на Зимней Олимпиаде в Пекине. Совсем скоро кандидаты на участие в играх отправятся на сборы, а пока продолжают тренировки в уфимским Дворце спорта. Над чем сейчас работают девушки и кто может отправиться в Новогорск?

Оно помогает в работе над физикой, выносливостью и силовыми качествами спортсмена. Чаще всего тренеры используют его в предсезонке, но иногда вспоминают и в регулярном чемпионате. В эти дни хоккеистки «Агидели» готовятся к очередным предолимпийским сборам. В числе кандидатов на участие в играх в Пекине сразу ряд игроков уфимской команды.

Изначально в списке кандидатов в олимпийскую сборную было 12 хоккеисток «Агидели». Позже стало известно, что список расширенный и в Пекин отправятся не все. Официально состав национальной команды Федерация хоккея России объявит позднее. Ольга Сосина – одна из самых опытных сборниц. Если все получится, то для нее предстоящая олимпиада станет 4-й в карьере.