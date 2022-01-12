Уфимский танцевальный коллектив занял второе место на всероссийском турнире в Москве

Команда выступала в направлении контемпорари. Это относительно новый и молодой вид в танцах, который в последнее время набирает всё большую популярность. Как готовились к соревнованиям спортсмены и над чем работают сейчас?

Даже после самой незначительной ошибки любого из танцоров номер начинают заново. Прогон танца – неотъемлемая часть любой репетиции. Так уфимский танцевальный коллектив готовился к выступлению на всероссийском фестивале в Москве.

Контемпорари – относительно новый и молодой вид танцевального направления, а этому коллективу вообще всего год. Но это не помешало уфимской команде занять второе место на конкурсе среди российских коллективов.

Каждый номер – это отдельная история и танцорам важно донести ее до зрителей, не используя слова. А потому от точности исполнения движений и эмоций на площадке зависит понимание всего танца. Например, этот – о создании мира и появлении жизни на земле. В коллективе тренируются до десяти человек. Среди них Эмиль Гизатуллин – раньше он занимался народными танцами. В контемпорари пришел год назад.