Хоккейный клуб «Кировец» начал подготовку к первым матчам в 2022 году

Уфимский коллектив вышел из небольшого отпуска и сразу же приступил к активной работе. В январе «Кировец» проведёт шесть официальных матчей.
Вместо разминки игроки «Кировца» в полном составе готовят лёд для своей тренировки. Самое важное – установить бортики, которые ограничивают размер площадки. После почти двухнедельной паузы, связанной с новогодними праздниками, игроки успели отдохнуть и даже соскучиться друг по другу.
Концовку 2021-го года «Кировец» провёл неудачно. Команда дважды в Казахстане проиграла уральскому «Акжайыку» и опустилась на четвертое место в турнирной таблице своей отборочной группы Высшей лиги. Сейчас отставание «Кировца» от лидера, коллектива «Знамя-Удмуртия», составляет десять очков.
Игрокам очень важно быстро вернуть идеальные кондиции после небольшой паузы. Поэтому сейчас команда проводит по две тренировки в день на льду, плюс занимается физической подготовкой в тренажёрном зале. Периодически хоккеисты играют двухсторонние встречи. Сегодня, например, сильнее оказалась команда зелёных со счётом 13:9. А уже в субботу и воскресенье «Кировец» на стадионе «Динамо» сыграет домашние матчи с «Никельщиком» из Верхнего Уфалея. Начало обеих встреч в 13:00.
В январе «Кировец также сыграет две домашних встречи против «Локомотива» из Оренбурга. Закроет месяц уфимская команда выездом в Краснотурьинск, где проведёт серию игр против «Маяка».