Хоккейный клуб «Кировец» начал подготовку к первым матчам в 2022 году

Уфимский коллектив вышел из небольшого отпуска и сразу же приступил к активной работе. В январе «Кировец» проведёт шесть официальных матчей.

Вместо разминки игроки «Кировца» в полном составе готовят лёд для своей тренировки. Самое важное – установить бортики, которые ограничивают размер площадки. После почти двухнедельной паузы, связанной с новогодними праздниками, игроки успели отдохнуть и даже соскучиться друг по другу.

Удалось перезагрузиться, все мысли от неудачных последних игр отбросить. Новогодние праздники провел дома с семьей, съездил к родителям. Азат Ахатов, капитан ХК «Кировец»

Концовку 2021-го года «Кировец» провёл неудачно. Команда дважды в Казахстане проиграла уральскому «Акжайыку» и опустилась на четвертое место в турнирной таблице своей отборочной группы Высшей лиги. Сейчас отставание «Кировца» от лидера, коллектива «Знамя-Удмуртия», составляет десять очков.

Сами проиграли, свои же ошибки допустили, всё сами. Павел Даданов, нападающий ХК «Кировец»

Игрокам очень важно быстро вернуть идеальные кондиции после небольшой паузы. Поэтому сейчас команда проводит по две тренировки в день на льду, плюс занимается физической подготовкой в тренажёрном зале. Периодически хоккеисты играют двухсторонние встречи. Сегодня, например, сильнее оказалась команда зелёных со счётом 13:9. А уже в субботу и воскресенье «Кировец» на стадионе «Динамо» сыграет домашние матчи с «Никельщиком» из Верхнего Уфалея. Начало обеих встреч в 13:00.

Дома всегда легче играть, главное, чтобы с погодой повезло. Сегодня отличная погода, лёд. С «Маяком» первую игру сыграли на хорошем льду, вторую в снегопад, игра не пошла. Ничего страшного, в снег придется играть не вопрос. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»