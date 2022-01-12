В Уфе столкнулись два самосвала: одного из водителей зажало

Накануне, 11 января, помощь спасателей потребовалась водителям двух самосвалов. Об этом сообщает Управление гражданской защиты.

Инцидент зафиксирован у дома №1 на автодороге Зинино-Нагаевский карьер. На трассе столкнулись самосвалы «Шакман» и «Хово». Один их них от удара съехал с дороги.

46-летнему водителю этого самосвала потребовалась помощь – его ноги зажало в кабине. К счастью, с помощью гидравлического инструмента пострадавшего удалось деблокировать. Его доставили в больницу, а после отпустили. Все обстоятельства ДТП выясняются.