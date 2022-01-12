В Iphone нашли новый вирус, который крадет личные данные

Пользователи Iphone рискуют потерять свои личные данные из-за новой уязвимости. Хакеры разработали вирус, который может имитировать перезагрузку устройства.
Уязвимость обнаружили разработчики в компании ZecOps, которая занимается кибербезопасностью. С вирусом столкнулись пользователи IPhonе, которые установили на смартфон приложение «NoReboot». Оно имитирует перезагрузку устройства и заглушает все вызовы, отключает работу индикаторов, камер и экрана.
В этом режиме хакеры могут получить доступ к данным, камере и микрофону устройства. Apple не прокомментировала ситуацию