В Iphone нашли новый вирус, который крадет личные данные

Пользователи Iphone рискуют потерять свои личные данные из-за новой уязвимости. Хакеры разработали вирус, который может имитировать перезагрузку устройства.

Уязвимость обнаружили разработчики в компании ZecOps, которая занимается кибербезопасностью. С вирусом столкнулись пользователи IPhonе, которые установили на смартфон приложение «NoReboot». Оно имитирует перезагрузку устройства и заглушает все вызовы, отключает работу индикаторов, камер и экрана.