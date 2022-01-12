Стало известно сколько российские пользователи потратили денег в приложениях за 2021 год

Жители России за 2021 год потратили в мобильных приложениях около 1,58 миллиарда долларов. По всему миру покупки в сети достигли отметки в 170 миллиардов долларов.

Сообщается, что на первом месте по расходам в мобильных приложениях оказались пользователи из Китая. Они совершили покупки на 57 миллиардов долларов. В топ также вошли США и Япония, а Россия оказалась на 11 месте.