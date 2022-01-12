Apple остановит продажи своих плееров

Инсайдеры сообщают, что в 2022 году выйдет последнее обновление плеера IPod от компании Apple. Предыдущую модель устройства показали еще 3 года назад.

Причиной остановки разработки и производства плееров стала популярность смартфонов компании. Пользователи предпочитают покупать более универсальное устройство, вместо того, чтобы приобретать IPod, который предназначен только для прослушивания музыки. Его не спасли даже камера, функции обмена сообщений и установки приложений.