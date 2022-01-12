В Уфе Дёму и Инорс связал новый автобусный маршрут

Из Дёмы до Инорса без пересадок. Два спальных района Уфы связали автобусным маршрутом №258. На линии работают более трех десятков машин большой вместимости. Но именно из-за размеров общественного транспорта часть жителей испытали неудобства.
Новость о новом автобусном маршруте облетела Дёму буквально за один день. Самый длинная городская линия общественного транспорта соединила «Серебряный ручей» и Инорс по просьбе местных жителей.
На линию выпустили современные низкополые автобусы большого класса, в которых также предусмотрены места для инвалидов и детских колясок. Маршрут пролегает через улицы Менделеева, 50-летия Октября и проспекту. Оплатить проезд можно не только наличными, но и банковскими картами, а также транспортной картой «Алга».
Однако из-за отсутствия специализированной стоянки-отстойника в первые дни автобусам приходилось останавливаться вдоль проезжей части по улице Дагестанской. В результате автолюбители были вынуждены объезжать общественный транспорт по встречке. Хотя отчасти и сами автовладельцы были в этом виновны: припаркованные машины мешали механизированной уборке снега. Сейчас ситуацию исправили. В управлении транспортной связи объяснили, почему водители заранее подъезжали к остановке.
Чтобы не занимать проезжую часть, рассматривался вопрос парковки 258-го маршрута на конечной остановке частных автобусов. Однако этот вариант не подошёл. Низкополый общественный транспорт с длинным передним бампером просто упирался в подъем.
На конечной в Инорсе водителям и вовсе приходится сначала помахать лопатой, чтобы заехать на стоянку. Автобусы буксуют в снегу. А в Дёме, чтобы не толкаться на улице Дагестанской и не создавать помех другим автомобилистам, перевозчики ведут переговоры с гипермаркетом «Магнит», чтобы общественный транспорт в случае необходимости мог ждать отправки на парковке магазина.