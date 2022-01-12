В Уфе Дёму и Инорс связал новый автобусный маршрут

Из Дёмы до Инорса без пересадок. Два спальных района Уфы связали автобусным маршрутом №258. На линии работают более трех десятков машин большой вместимости. Но именно из-за размеров общественного транспорта часть жителей испытали неудобства.

Новость о новом автобусном маршруте облетела Дёму буквально за один день. Самый длинная городская линия общественного транспорта соединила «Серебряный ручей» и Инорс по просьбе местных жителей.

Это было подарком на Новый год, это очень здорово. Даже ждать не приходится, автобусы часто ходят. Гузель Ахметова, жительница г. Уфы

На линию выпустили современные низкополые автобусы большого класса, в которых также предусмотрены места для инвалидов и детских колясок. Маршрут пролегает через улицы Менделеева, 50-летия Октября и проспекту. Оплатить проезд можно не только наличными, но и банковскими картами, а также транспортной картой «Алга».

По просьбе жителей появились комфортные автобусы большого класса. Пока у нас на линии 35 машин. Интервал движения – от 3 до 5 минут. Если будет реальная необходимость, также по просьбе местных жителей мы добавим ещё автобусы такого же большого класса. Фазиль Майлыбаев, представитель транспортной компании

Однако из-за отсутствия специализированной стоянки-отстойника в первые дни автобусам приходилось останавливаться вдоль проезжей части по улице Дагестанской. В результате автолюбители были вынуждены объезжать общественный транспорт по встречке. Хотя отчасти и сами автовладельцы были в этом виновны: припаркованные машины мешали механизированной уборке снега. Сейчас ситуацию исправили. В управлении транспортной связи объяснили, почему водители заранее подъезжали к остановке.

Они подъезжали к остановке ещё до отправления и сами выходили и приглашали пассажиров зайти в тёплый салон и погреться, чтобы не мёрзнуть на улице. Альберт Сафаров, начальник отдела организации перевозок управления транспортной связи администрации г. Уфы

Чтобы не занимать проезжую часть, рассматривался вопрос парковки 258-го маршрута на конечной остановке частных автобусов. Однако этот вариант не подошёл. Низкополый общественный транспорт с длинным передним бампером просто упирался в подъем.