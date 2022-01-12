В Уфе «золотая мошенница» попыталась обжаловать приговор

В Уфе так называемая «золотая мошенница» попыталась обжаловать собственный приговор в апелляционном суде. Бывшая хозяйка ювелирной мастерской ранее была приговорена к четырем годам в колонии общего режима за обман клиентов.

Сегодня в Верховном суде прошло новое заседание. Елена Малышева, будучи в СИЗО, просила переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью с заменой наказания на условное. Напомним, женщина брала на ремонт драгоценности, но не возвращала их обратно, а сдавала в ломбард. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. Только установленных пострадавших было более 30. На апелляции присутствовала лишь малая часть. Рассмотрев доводы сторон, суд принял решение оставить приговор прежней инстанции без изменений.

Мы считаем, что факт мошенничества не доказан, поскольку имело место присвоение и растрата, поскольку имущество было передано Малышевой самими потерпевшими, т.е. оно находилось у них в правомерном ведении как профессионального ювелира.

Саида Максютова, адвокат подсудимой
Фото №1 - В Уфе «золотая мошенница» попыталась обжаловать приговор

Она обманывала людей с 2017 года по 2019 год. И как даже пояснили потерпевшие, ее во всех ломбардах знали. Поэтому о переквалификации и речи быть не могло.

Раиль Гайнуллин, адвокат потерпевших

Надо довести это дело до конца, чтобы она поняла, что за все нужно отвечать.

Валентина Овчинникова, потерпевшая
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