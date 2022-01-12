В Уфе «золотая мошенница» попыталась обжаловать приговор

В Уфе так называемая «золотая мошенница» попыталась обжаловать собственный приговор в апелляционном суде. Бывшая хозяйка ювелирной мастерской ранее была приговорена к четырем годам в колонии общего режима за обман клиентов.

Сегодня в Верховном суде прошло новое заседание. Елена Малышева, будучи в СИЗО, просила переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью с заменой наказания на условное. Напомним, женщина брала на ремонт драгоценности, но не возвращала их обратно, а сдавала в ломбард. Общий ущерб превысил 1 млн рублей. Только установленных пострадавших было более 30. На апелляции присутствовала лишь малая часть. Рассмотрев доводы сторон, суд принял решение оставить приговор прежней инстанции без изменений.