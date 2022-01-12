Власти Уфы реконструируют 4 усадьбы на улице Октябрьской революции

На создание соответствующих проектов отведено чуть больше полугода. Компанию, которая займется разработкой эскизов и необходимой документации, выбирают с помощью аукциона. Сегодня был заключительный день торгов. О каких особняках идет речь и как они выглядят сейчас?
Даже в поблекших от времени стенах дома все равно не скрыть былой роскоши и дороговизны. Все-таки здесь когда-то проживала одна из богатейших семей Уфы. Едва ли не каждый элемент усадьбы – свидетельство ее сохранившегося величия. И это спустя почти полтора века с момента постройки.
По соседству расположилась сделанная из кирпича усадьба Шамовых. Крупные торговцы, а также владельцы Уфимского чугунного завода в былые времена сдавали эти доходные дома в аренду. Теперь же постоянными обитателями особняков стали бродячие животные.
Улица Октябрьской революции – одна из старейших в Уфе. Куда ни глянь – памятник архитектуры или объект культурного наследия. Причем многие дома сохранили свой изначальный облик, ну а самое главное – дух старого города.
Уже который год местные власти говорят о намерении сохранить эту наглядную историю. И не просто в том виде, в котором дома сейчас – обветшавшем от долгого отсутствия хозяев. Мэрия провела аукцион на разработку проекта реставрации зданий, который должен быть представлен до сентября нынешнего года.
На экспертизе сейчас находится и проект преобразования улицы Октябрьской революции в пешеходную. Правда, отказываться от движения транспорта совсем здесь не намерены. Просто из четырех полос оставят две. А вот на протяжении всей прогулочной зоны появятся музеи, кафе, магазины и творческие мастерские.
А ведь во многих этих объектах культурного наследия по-прежнему живут люди. Сейчас на повестке стоит вопрос их расселения – в адресные программы включено 47 домов. На то, чтобы воплотить проект преобразования улицы, у властей осталось не так много времени.