Власти Уфы реконструируют 4 усадьбы на улице Октябрьской революции

На создание соответствующих проектов отведено чуть больше полугода. Компанию, которая займется разработкой эскизов и необходимой документации, выбирают с помощью аукциона. Сегодня был заключительный день торгов. О каких особняках идет речь и как они выглядят сейчас?

Даже в поблекших от времени стенах дома все равно не скрыть былой роскоши и дороговизны. Все-таки здесь когда-то проживала одна из богатейших семей Уфы. Едва ли не каждый элемент усадьбы – свидетельство ее сохранившегося величия. И это спустя почти полтора века с момента постройки.

Он лет 200 еще спокойно сможет достоять. Солнышко его сушит, хороший кирпичный капитальный цоколь, другое дело, что рамы заменили, конечно, но резьба практически сохранилась вся. Сверху солярные знаки, солнышко обозначают. Анатолий Чечуха, краевед

По соседству расположилась сделанная из кирпича усадьба Шамовых. Крупные торговцы, а также владельцы Уфимского чугунного завода в былые времена сдавали эти доходные дома в аренду. Теперь же постоянными обитателями особняков стали бродячие животные.

Когда-то здесь, до 2007 года, стояла шикарная чугунная изгородь. Но в местной домоуправе эту изгородь решили обновить, продали и поставили штакетник. Когда водишь здесь гостей из других городов, восторг именно от улицы, а не от отдельных домов. Вот Чувилинский дом – деревянный и кирпичный. Один хозяин, а дома совершенно разные. Анатолий Чечуха, краевед

Улица Октябрьской революции – одна из старейших в Уфе. Куда ни глянь – памятник архитектуры или объект культурного наследия. Причем многие дома сохранили свой изначальный облик, ну а самое главное – дух старого города.

Уже который год местные власти говорят о намерении сохранить эту наглядную историю. И не просто в том виде, в котором дома сейчас – обветшавшем от долгого отсутствия хозяев. Мэрия провела аукцион на разработку проекта реставрации зданий, который должен быть представлен до сентября нынешнего года.

Одним из важных проектов к 450-летию Уфы является реконструкция улицы Октябрьской революции. Культурные объекты на ней будут отреставрированы. Лариса Салихова, заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации г. Уфы

На экспертизе сейчас находится и проект преобразования улицы Октябрьской революции в пешеходную. Правда, отказываться от движения транспорта совсем здесь не намерены. Просто из четырех полос оставят две. А вот на протяжении всей прогулочной зоны появятся музеи, кафе, магазины и творческие мастерские.

Нужна красивая пешеходная улица, где можно гулять, рассказывать детям об истории каждого здания. Думаю, здесь будет очень интересное место. Данир Гайнуллин, директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан