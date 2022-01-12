«Призвание – добиваться справедливости»: истории женщин из прокурорской династии

Профессиональный праздник сегодня отмечают работники прокуратуры. Ведомству исполнилось 300 лет. В 1722 году указом Петра Великого был учрежден пост генерал-прокурора при Правительствующем Сенате и создан Институт российской прокуратуры. А уже в 21 веке сотрудницы ведомства доказывают: прокурор вполне может быть женского пола. В республике есть целые династии, где дочери идут по стопам матерей, несмотря на трудности и совсем неприглядные стороны жизни.

29-летний Эдуард Шамсутдинов в этот момент был ещё в сознании. В искорёженном авто вместе с ним находились супруга и 3-летний сын. Их врачам удастся спасти, а вот мужчина через несколько дней скончается в реанимации. С виновником ДТП, 41-летним водителем, который в момент аварии был пьян, в суде встретится Инна Харитонова. Старший помощник прокурора Калининского района выступала гособвинителем. Суд тогда приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима. Из таких трагических историй и состоит работа сотрудников прокуратуры. Им часто приходится видеть, на какие страшные вещи способен человек.

Шокируют, конечно, тяжкие и особо тяжкие дела, связанные с убийствами, изнасилованиями, когда дети становятся потерпевшими. Первое время было тяжело, пропускаешь все через себя. Но в любом случае мое призвание – служить закону и добиваться справедливости. Инна Харитонова, старший помощник прокурора Калининского района г. Уфы

Это только в фильмах справедливости добиваются за одно заседание. В жизни судебный процесс растягивается на месяцы. Сотня свидетелей, десятки томов уголовных дел. Нормированный график и работа в прокуратуре – вещи несовместимые. За почти 20 лет работы Инне Харитоновой по-прежнему есть чему удивляться. На скамью обвиняемых попадают и совершенно неожиданные люди. Она была гособвинителем по делу сотрудника ФСИН, который пытался пронести в колонию наркотики. В итоге за решётку на 8 лет он отправился уже не по работе.

В суде обычно все подсудимые вспоминают о том, что у них есть дети, больные родители. Но в момент преступления никто об этом не задумывается. Инна Харитонова, старший помощник прокурора Калининского района г. Уфы

Предпочтение она отдала не МВД, а прокуратуре. Пошла по стопам мамы. Но идти пришлось не по протоптанной дорожке, а своим путём, еще и под весом ответственности: не подвести. Лариса Хусаиновна начинала работать ещё в 70-е, служила и в неспокойные 90-е. Старалась жить и работать по закону. Поблажек не делала и когда адвокатами обвиняемых были подруги. Однажды одной из них после приговора по делу об убийстве клиент признался.

Говорит, что когда освободится, то меня убьет. А адвокат говорит: «Тебя же правильно осудили. Выброси эту мысль из головы». Лариса Калмацкая

Даже обвиняемые признавали: строго, но справедливо. Первое время для Инны мама была советчиком и наставникам. А теперь с вопросами уже о новых делах и процессах к дочери бежит Лариса Хусаиновна. Работы всё равно не достаёт.

Меня адвокаты называли Маргарет Тэтчер. На меня никогда было невозможно оказать давление. И Инной я горжусь. Лариса Калмацкая