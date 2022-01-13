В Башкирии школы готовят к возвращению учеников с каникул

Школы Башкортостана готовятся к встрече учеников. 17 января около полумиллиона детей выйдут на учебу после каникул. Глава республики Радий Хабиров во время совещания в правительстве поручил подготовиться к выходу школьников на учебу, так как сейчас фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди детей.

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом и гриппом. Но, несмотря на это, нужно быть бдительными и соблюдать все меры безопасности. В школах дезинфицируют кабинеты. Также учителя дают рекомендации родителям.

Безусловно, каждый день нужно утром проверять температуру ребенку, общее состояние, смотреть кожные покровы, общаться с ребенком как вечером, так и утром, перед учебой. Это все обязательно.

Лимма Сержанина, директор школы №110 г. Уфы
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