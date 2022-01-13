В Башкирии школы готовят к возвращению учеников с каникул

Школы Башкортостана готовятся к встрече учеников. 17 января около полумиллиона детей выйдут на учебу после каникул. Глава республики Радий Хабиров во время совещания в правительстве поручил подготовиться к выходу школьников на учебу, так как сейчас фиксируется рост заболеваемости коронавирусом среди детей.