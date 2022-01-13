Прокурор Баймакского района поздравил ветеранов ведомства с профессиональным праздником

Прокуратура России празднует 300-летний юбилей, а сотрудники правоохранительных органов отмечают свой профессиональный праздник. Накануне прокурор Баймакского района Азат Каримов встретился с ветеранами ведомства. Шамиль Тулибаев и Татьяна Соболева проработали в органах прокуратуры несколько десятков лет. Сейчас они делятся накопленным опытом и знаниями с молодыми специалистами.

По информации сотрудников, прокуратура Баймакского района в прошлом году показала хорошие результаты. Одним из последних дел в 2021-м году стала проверка по делу о выделении сиротам непригодного жилья. Работники органов помогли в расследовании, а также взяли ситуацию на контроль.

От качества и оперативности прокурорской работы во многом зависит решение важнейших вопросов. На нас возложен широкий круг обязанностей во всех сферах жизнедеятельности государства. В основе каждой из них лежит принцип справедливости. Азат Каримов, прокурор Баймакского района

2021-й год юбилейный и для прокуратуры Башкортостана, которая отмечает 100-летие создания ведомства в республике. По данным пресс-службы регионального ведомства, за прошлый год прокуратура Башкирии рассмотрела около 120 тысяч обращений. 1,5 млрд рублей задолженности погашено перед предпринимателями по исполненным контрактам, также по искам прокуратуры в бюджет страны поступило незаконно нажитое имущество жителей региона на сумму почти полмиллиарда рублей.